В аэропорт Петрозаводск просят приезжать за 2 часа до вылета

Из-за проведения ремонтных работ пассажиров просят заранее прибывать в аэропорт Петрозаводск, сообщается на сайте учреждения.

В связи с выполнением на территории аэропорта и прилегающей территории земляных работ по прокладке наружных инженерных сетей — подъезд к привокзальной площади может быть затруднен, либо ограничен.

Убедительная просьба прибывать в аэропорт не позднее, чем за 2 часа до предполагаемого времени вылета вашего рейса.

Аэропорт приносит извинения за временные неудобства.