В аэропорт Петрозаводск просят приезжать за 2 часа до вылета

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Из-за проведения ремонтных работ пассажиров просят заранее прибывать в аэропорт Петрозаводск, сообщается на сайте учреждения.
В связи с выполнением на территории аэропорта и прилегающей территории земляных работ по прокладке наружных инженерных сетей — подъезд к привокзальной площади может быть затруднен, либо ограничен.
Убедительная просьба прибывать в аэропорт не позднее, чем за 2 часа до предполагаемого времени вылета вашего рейса.
Аэропорт приносит извинения за временные неудобства.
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