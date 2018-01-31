В АО "ПКС-Водоканал" надежность оборудования на высшем уровне

Мало кто знает о существовании Службы энергохозяйства в АО "ПКС-Водоканал". А между тем без нее на Водоканале – никуда.

Служба энергохозяйства занимается заменой и эксплуатацией электрооборудования на предприятии, благодаря ей улучшается эффективность и надежность оборудования.

В 2017 году Служба принимала непосредственное участие в замене промывных затворов на водоочистных сооружениях, на водопроводных станциях были замены на вакуумные вводные и секционные выключатели.

Что же все это значит для нас с вами, простых потребителей и жителей Петрозаводска? А это значит, что теперь оборудование работает еще лучше, внедрена самая современная техника с элементами электроники, все возможные утечки воды предотвращены, и более того – выключатели теперь работают не на масле, а значит, не стоит вопрос его утилизации. Оборудование стало более экологичным, надежным и эффективным.

Также с масляных на сухие заменили трансформаторы на канализационных очистных сооружениях и на канализационной насосной станции. На канализационной насосной станции по ул. Муезерская в 2017 году провели масштабную модернизацию, а в данный момент на водопроводной насосной станции №3 (в начале Первомайского проспекта) продолжаются пуско-наладочные работы: скоро здесь заработает новый преобразователь частоты, который позволит автоматизировать процесс управления двигателем, плавно регулировать работу насоса и увеличить эффективность работы агрегата.

В этом году Службе энергохозяйства предстоит продолжить начатое дело – модернизацию производства, канализационных и водопроводных объектов. Благодаря службе энергохозяйства предприятие идет в ногу со временем и меняется в целях сохранения экологии нашего города!

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