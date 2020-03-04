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В аппарате Заксобрания Карелии опровергают информацию о том, что депутату от КПРФ запретили въезд

Новости. Политика
18:12, 04 Марта 2020
фото: © Пресс-служба Законодательного собрания Карелии
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Ситуацию прокомментировал первый заместитель начальника аппарата Заксобрания Карелии Никита Савинов.

"Запрет депутату Законодательного Собрания Республики Карелия Татьяне Богдановой на въезд на территорию Законодательного Собрания не установлен, - пояснил представитель аппарата Никита Савинов. - Татьяна Богданова на территорию Законодательного Собрания сегодня, 4 марта 2020 года, не въезжала. Покинуть территорию внутреннего двора на автомобиле было предложено лицу, которое не является депутатом. Кроме того, водитель машины предъявить документы на транспортное средство отказался. Сотрудник охранного предприятия действовал строго в соответствии с инструкцией об организации охраны в Законодательном Собрании, согласно которой въезд личного автомобильного транспорта на территорию Законодательного Собрания осуществляется в соответствии с утвержденными списками. Ни у кого из депутатов-представителей других фракций Законодательного Собрания вопросов по поводу въезда на территорию внутреннего двора никогда не возникало".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-03-04 19:13:54
«Такой шаг может рассматриваться в рамках подготовки выборов в заксобрание и Госдуму в 2021 году.
Изя
2020-03-04 18:38:48
Мда ужжжжжжжжж , коммунисты и единорсы охренели совсем , врут и не краснеют . Зажрались коммуняки , им не до революции и не до народа , явно ((((((((((((((((((((((
новый
2020-03-04 18:23:10
Облажалась комсомолка. Выговор по партийной линии и в стенгазете пропесочить
Гость
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