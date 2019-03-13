07:25, 13 Марта 2019
В апреле откроется авиасообщение между Петрозаводском, Череповцом и Архангельском
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С 12 марта началась продажа билетов на рейс, соединяющий три региона, по маршруту Череповец – Петрозаводск – Архангельск, сообщили в правительстве Карелии.
С 29 апреля этого года авиаперевозки по новому маршруту будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам на современном пятидесятиместном воздушном судне Bombardier CRJ-200.
Билеты по новому направлению можно приобрести на официальном сайте перевозчика - авиакомпании "Северсталь", а также ознакомиться с подробным расписанием полетов.
Информацию также можно получить в справочной службе аэропорта по тел. +7(8142) 71-75-93.
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