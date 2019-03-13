В апреле откроется авиасообщение между Петрозаводском, Череповцом и Архангельском

С 12 марта началась продажа билетов на рейс, соединяющий три региона, по маршруту Череповец – Петрозаводск – Архангельск, сообщили в правительстве Карелии.

С 29 апреля этого года авиаперевозки по новому маршруту будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам на современном пятидесятиместном воздушном судне Bombardier CRJ-200.

Билеты по новому направлению можно приобрести на официальном сайте перевозчика - авиакомпании "Северсталь", а также ознакомиться с подробным расписанием полетов.

Информацию также можно получить в справочной службе аэропорта по тел. +7(8142) 71-75-93.