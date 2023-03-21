В апреле в одном из районов Петрозаводска изменят схему движения

Ограничения для транспорта на Зареке будут действовать на время работ по обустройству канализации.

С 11 апреля на Зареке изменится схема движения машн, рассказали в мэрии карельской столицы.



На Промышленной улице появятся знаки, ограничивающие выезд на Луначарского. Аналогичный запрет введут в обратном направлении. Изменения нужны на время работ по обустройству канализации.



Автомобилисты смогут выезжать на улицу Луначарского через Державина, которая расположена параллельно улице Промышленной. В обратном направлении можно объехать указанный участок по Пробной улице.



Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.