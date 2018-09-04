В аптеках появятся импортные лекарства, которые в России не проверялись

В российских аптеках разрешат продавать лекарства из Евросоюза, США и Японии, которые не прошли клинические испытания на территории РФ и были проверены лишь за рубежом.

На упаковках таких медикаментов будет размещена специальная маркировка, чтобы потребитель знал, что препарат исследовался только за границей.

В Минпромторге пояснили газете "Известия", что реализация такой продукции в российских аптеках может быть урегулирована на уровне межгосударственных соглашений.

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