Реклама на сайте
Прислать новость
Еще одна свалка тухлой рыбы и мертвый тюлень обнаружены в районе Карелии 21
Сегодня 06:40
Нарушителю в Петрозаводске придется заплатить штраф за выброшенные на помойку шины – его поймали с поличым 18
Сегодня 07:50
Россияне назвали самые бюджетные направления для отпуска летом
13.05.2021 19:40
Специалист объяснил, как восстановить потерянные данные с флешки
13.05.2021 22:00
Оторвитесь от реальности: в Петрозаводске пройдет «Ночь музеев» 1
13.05.2021 18:40

В автопарке АО «ОРЭС-Петрозаводск» пополнение

Новости. Общество
16:17, 14 Мая 2021
фото: © «ОРЭС-Петрозаводск»
Загрузка...

На этот раз на службу к энергетикам поступили колесный экскаватор-погрузчик и автогидроподъемник.

Технику, которая уже на майских праздниках выполняла свои задачи, закупили в рамках инвестиционной программы для наибольшей оперативности во время аварийных ситуаций, а также для использования во время различных работ на городских электрических сетях.

Так, в мае АО «ОРЭС-Петрозаводск» приобрело две новые единицы спецтехники: многофункциональный колесный экскаватор-погрузчик и автогидроподъемник. Основные функции погрузчика заключаются в выполнении земляных работ при ремонте кабельных линий электропередачи и благоустройства территории после восстановления кабеля. Работа автовышки связана только с наружными электрическими сетями. Это, конечно, все монтажные и ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи.

Новая техника показала себя в работе уже в минувшие выходные дни, специалисты электросетевого предприятия с помощью погрузчика восстанавливали кабельные линии на улицах Островского и Калинина. Кроме того, в эти дни на улице Луначарского шла подготовка территории к технологическому присоединению административного городского здания к электрическим сетям. Для таких целей также необходимо задействовать погрузчик, ведь исполнения таких работ связано с прокладкой сетей в земле.

Техника приобретена организацией за счет средств инвестиционной программы, направленной на развитие электроснабжения Петрозаводска и получения жителями города качественной бесперебойной услуги. Новые машины позволят нашему предприятию и дальше успешно решать задачи по обеспечению развития электросетей и оперативно устранять технологические нарушения, — отмечает исполнительный директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Александр Болдырев. — Все это является важным условием для успешной работы промышленности и комфорта потребителей города.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
Сегодня 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»