В автопарке АО «ОРЭС-Петрозаводск» пополнение

На этот раз на службу к энергетикам поступили колесный экскаватор-погрузчик и автогидроподъемник.

Технику, которая уже на майских праздниках выполняла свои задачи, закупили в рамках инвестиционной программы для наибольшей оперативности во время аварийных ситуаций, а также для использования во время различных работ на городских электрических сетях.

Так, в мае АО «ОРЭС-Петрозаводск» приобрело две новые единицы спецтехники: многофункциональный колесный экскаватор-погрузчик и автогидроподъемник. Основные функции погрузчика заключаются в выполнении земляных работ при ремонте кабельных линий электропередачи и благоустройства территории после восстановления кабеля. Работа автовышки связана только с наружными электрическими сетями. Это, конечно, все монтажные и ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи.

Новая техника показала себя в работе уже в минувшие выходные дни, специалисты электросетевого предприятия с помощью погрузчика восстанавливали кабельные линии на улицах Островского и Калинина. Кроме того, в эти дни на улице Луначарского шла подготовка территории к технологическому присоединению административного городского здания к электрическим сетям. Для таких целей также необходимо задействовать погрузчик, ведь исполнения таких работ связано с прокладкой сетей в земле.

Техника приобретена организацией за счет средств инвестиционной программы, направленной на развитие электроснабжения Петрозаводска и получения жителями города качественной бесперебойной услуги. Новые машины позволят нашему предприятию и дальше успешно решать задачи по обеспечению развития электросетей и оперативно устранять технологические нарушения, — отмечает исполнительный директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Александр Болдырев. — Все это является важным условием для успешной работы промышленности и комфорта потребителей города.