В автошколе "Престиж" тепло

Январские морозы всерьез проверяют республиканские коммунальные системы на прочность.

Предполагая подобного рода "неожиданности", автошкола "Престиж" еще несколько лет назад отказалась от центрального отопления в учебном корпусе на Вытегорском шоссе, 62 и установила там автономную систему с котлом на древесных пеллетах – недорогом, экологически чистом топливе, производимом из отходов деревообработки.

Теперь, когда за окном трескучий мороз, в классах и кабинетах учебного корпуса – приятное тепло. Отъездив занятие на площадке, ученики могут спокойно отдохнуть, выпить чаю или кофе, перекусить.

И назначенное занятие, если уж пришли раньше, все-таки гораздо лучше ждать в тепле, а не на морозе и ветру.

Время зря теряться не будет, ведь в здании есть бесплатный Wi-Fi, что позволяет без расхода трафика повторять экзаменационные билеты on-lne.

Туалетные комнаты также находятся в здании, а руки в них можно мыть горячей водой.

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