В Башкирии снимут новые ограничения на продажу алкоголя

В Башкирии с 13 апреля снимут ограничение на продажу алкоголя в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса.

Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров, пишет РБК.

Ограничения действуют в республике с 1 апреля, когда глава региона запретил продавать алкоголь с 18.00 до 10.00 по местному времени. Указ должен был действовать до отмены режима повышенной готовности в связи с инфекцией.

Таким образом, с понедельника спиртное можно будет продавать в регионе с 10 до 22 часов.

Напомним, изначально в режиме всеобщей самоизоляции спиртные напитки в Карелии продавались с 10.00 до 14.00, позже власти продлили время на два часа, до 16.00.

Ранее сообщалось, что Правительство Карелии считает необходимым сохранить введенные ранее меры по ограничению времени продажи алкоголя.