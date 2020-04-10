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В Башкирии снимут новые ограничения на продажу алкоголя

Новости. Экономика
09:49, 11 Апреля 2020
фото: © Сергей Петров/ТАСС
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В Башкирии с 13 апреля снимут ограничение на продажу алкоголя в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса.

Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров, пишет РБК.

Ограничения действуют в республике с 1 апреля, когда глава региона запретил продавать алкоголь с 18.00 до 10.00 по местному времени. Указ должен был действовать до отмены режима повышенной готовности в связи с инфекцией.

Таким образом, с понедельника спиртное можно будет продавать в регионе с 10 до 22 часов.

Напомним, изначально в режиме всеобщей самоизоляции спиртные напитки в Карелии продавались с 10.00 до 14.00, позже власти продлили время на два часа, до 16.00.

Ранее сообщалось, что Правительство Карелии считает необходимым сохранить введенные ранее меры по ограничению времени продажи алкоголя.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-04-11 11:29:14
Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна. Люди напрягают все силы, люди буквально падают от напряжения, люди начинают даже заикаться от напряжения, покрываются морщинами на крайнем Севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы. А как же иначе?! Нужно! Но в это же самое время находятся люди, которые из всех достижений человечества облюбовали себе водку! Вот как! Славно, славно!
Plant
2020-04-11 10:09:04
А у нас этот дебилизм продолжится.
новый
2020-04-11 10:20:12
Plant, не сомневался, что ты алкаш
Гость
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