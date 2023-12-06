В беломорской новостройке по программе расселения «аварийки» нет интернета

В доме по улице Строителей провели совещание, чтобы обеспечить переселенцев интернетом.

Как в соцсети сообщила председатель Совета депутатов Беломорского муниципального округа Ирина Филиппова, отсутствие интернета в доме № 3 по улице Строительная стало предметом встречи заинтересованных участников процесса: жильцов, чиновников администрации, представителей управляющей компании и самого провайдера.



«Обсудили вопросы для оперативного решения проблемы. Дом новый, любое переустройство или перепланировка в допускается только по решению общего собрания. То есть, чтобы провести сети интернет внутри дома, необходимо собственникам решить вопрос о даче разрешения на проведение данных работ. А также разрешение на подключение к внутридомовым сетям электроснабжения. Достигнута договоренность по согласнованию схемы и ее подготовке», — рассказала Филиппова.



Напомним, пятиэтажку на 132 квартиры в Беломорске построили по программе расселения аварийного жилого фонда и сдали в этом году.