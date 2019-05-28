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Новости. Культура
18:00, 28 Мая 2019
фото: ИТАР-ТАСС

В библиотеках Петрозаводска открывается сезон Летних чтений

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С 1 июня по 31 августа в городских библиотеках пройдут мероприятия программы Летних чтений "Навстречу друг другу", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Петрозаводчан ждет множество увлекательных и познавательных событий. В муниципальных библиотеках состоятся игры, викторины, конкурсы, тематические дни. Библиотекари проведут цикл игровых мероприятий по сказкам детских писателей.

Вниманию читателей будет предложено виртуальное путешествие по достопримечательностям Финляндии, Турции, Китая. 

Праздничное открытие Летних чтений пройдет 3 июня в 14.00 в Городской детской библиотеке им. В.М. Данилова на ул. Гоголя, 14. Программа мероприятий городских библиотек – на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

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