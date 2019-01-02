В бюджет заложены деньги на продление улицы Куйбышева в Петрозаводске

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Правительство Карелии предусмотрело в бюджете на 2019 год средства на строительство дополнительного участка улицы Куйбышева.
Согласно тексту документа, на укладку 800 метров дорожного полотна выделено 27,2 млн рублей.
Улица Куйбышева будет продлена до набережной Варкауса, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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