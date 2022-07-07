В ближайшее воскресенье жителей Карелии ждут кратковременные дожди с грозами

Гидрометцентр республики дал прогноз погоды на 10 июля.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем поднимется до +22, +24°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо расти.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью будет +10, +15°С, днем ожидается от +21 до +26°С.