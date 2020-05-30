В ближайшее время в России изменятся правила охоты

Проект новых правил охоты вызвал споры среди охотников и чиновников.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило документ и провело его общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас чиновники проводят анализ поступивших до 18 мая предложений, чтобы окончательно сформировать свод правил охоты. Но у многих специалистов и, прежде всего, самих охотников, новая редакция правил вызывает немало вопросов.

Первыми против задуманных Минприродой изменений выступили "зеленые". По мнению зоозащитников, применение новых правил может привести к гибели большого количества редких и особо ценных видов животных и будет способствовать браконьерской охоте.

В Министерстве природы Карелии считают, что опасения противников нововведений напрасны.

Карельский охотник со стажем Александр Чудинов не разделяет оптимистичной позиции Минприроды республики. Он высказал свои претензии по многим пунктам новых правил, приняв участие онлайн-обсуждении. Охотник уверен, что нововведения развяжут руки браконьерам.

Подробнее о том, что вызвало споры, читайте в статье "Кому нужна такая охота?".