В больницах Карелии врачи борются за жизнь семерых крайне тяжелых больных коронавирусом

Всего в ковидных стационарах республики лечится 641 пациент, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 11 января в Республике Карелия зарегистрированы 91425 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 89 инфицированных, из них непривитых — 80 (89,9%).

В ковидных стационарах получает лечение 641 пациент, в состоянии средней тяжести — 564 человека, в тяжёлом — 68 (из них непривитых — 67).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 87134 человека, за последние сутки — 103.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1237 человек.