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В больницах Карелии врачи борются за жизнь семерых крайне тяжелых больных коронавирусом

Новости. Общество
09:24, 11 Января 2022
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

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Всего в ковидных стационарах республики лечится 641 пациент, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 11 января в Республике Карелия зарегистрированы 91425 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 89 инфицированных, из них непривитых — 80 (89,9%).

В ковидных стационарах получает лечение 641 пациент, в состоянии средней тяжести — 564 человека, в тяжёлом — 68 (из них непривитых — 67).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 87134 человека, за последние сутки — 103.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1237 человек.

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Комментарии

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кир
2022-01-11 12:27:44
Весь мир не знает как бороться с этой напастью, а пожилая девушка всех укоряет. :)
zanoza
2022-01-11 11:30:32
Судя по смертности, плохо борются, однако.
Гость
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