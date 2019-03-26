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Новости. Общество
16:18, 26 Марта 2019

В БСМП поступило новое оборудование, приобретенное благодаря депутатским поправкам в бюджет Карелии

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В больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска поступили два новых стерилизатора стоимостью 15 млн рублей.

Это стало возможным благодаря поправкам, внесенным депутатами Законодательного Собрания в бюджет республики на 2019 год. Приобретенное оборудование, предназначенное для стерилизации белья и медицинских инструментов, продемонстрировали спикеру парламента Элиссану Шандаловичу и членам Комитета по здравоохранению и социальной политике.

Ежегодно в БСМП получают медицинскую помощь около 40 тысяч пациентов, выполняется порядка 7 тысяч хирургических операций. По словам главного врача, депутата Алексея Хейфеца, модернизация центрального стерилизационного отделения позволит обеспечить безопасность выполнения всех процедур.

При формировании республиканского бюджета на 2019 год депутаты также предусмотрели средства на приобретение рентгенодиагностических комплексов для лечебных учреждений Карелии, фельдшерско-акушерского пункта для поселка Спасская Губа, а также на реализацию программы вакцинопрофилактики и целевую подготовку медицинских кадров.

Кроме того, в 2018 году за счет сокращения расходов на Законодательное Собрание 5 млн рублей были направлены на дооснащение эндоскопическим оборудованием республиканского онкологического диспансера. Как отметил член парламентского комитета Михаил Стоцкий, депутаты ежегодно предусматривают в бюджете Карелии средства на приобретение нового оборудования для нужд лечебных учреждений республики. При этом важно осуществлять контроль освоения бюджетных средств. По словам спикера парламента Элиссана Шандаловича, депутаты Законодательного Собрания совместно с Правительством Карелии и в дальнейшем продолжат начатую стратегию по оснащению медицинских учреждений современной техникой.

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