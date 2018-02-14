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Новости. Происшествия
18:16, 14 Февраля 2018

В Чалне растет количество жителей, отравившихся водой из-под крана

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Ситуация с отравлениями из-за вспышки инфекции в Чалне продолжает осложняться, количество отравившихся увеличилось с 24 до 41 человека, сообщает Роспотребнадзор Карелии.

Напомним, с 6 февраля в поселке Чална начались отравления местных жителей, в основном детей. Пробы воды были взяты на экспертизу. По факту отравлений Следком Карелии начал доследственную проверку.

Количество заболевших увеличивается ежедневно. Так, на среду 13 февраля поступали данные от Минздрава Карелии, что зарегистрировано 24 случая острой кишечной инфекции, 18 из которых у детей до 17 лет.

На 14 февраля, как сообщает Роспотребнадзор Карелии, зарегистрирован уже 41 случай острой кишечной инфекции, 31 из которых у детей до 17 лет. Госпитализирован 1 человек, все остальные получают амбулаторное лечение.

По результатам лабораторной диагностики у 5-ти человек установлена норовирусная инфекция.

Также в надзорном ведомстве сообщили, что по результатам предварительного расследования случаев возникновения и распространения острых кишечных инфекций среди населения п. Чална Пряжинского района не исключается водный путь передачи инфекции с присоединением контактно-бытового пути в домашних очагах.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия организован и проводится контроль за комплексом противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Администрации Медвежьегорского Пряжинского национального муниципального района, МУП "Пряжинское КУМИ" предписано обеспечить население водой гарантированного качества для питьевых целей, провести промывку и ревизию систем водоснабжения, ввести гиперхлорирование с контролем уровня остаточного хлора, информировать население о проводимых мероприятиях и мерах профилактики.
Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления.

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Комментарии

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Ванёк
2018-02-14 20:59:21
Рита , Всё будет тихо и спокойно как до 18 так и после .
Рита
2018-02-14 20:05:30
До 18 марта главное что б дожили .а дальше всем уже всё равно будет....
Гость
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