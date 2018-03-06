В Челябинске любимых женщин сравнят с животными

Об акции, приуроченной к 8 марта, говорится на сайте местного зоопарка.

Зоопарк Челябинска предложил сравнить любимых женщин с животными и доказать это фотографиями, сообщает "Лента.ру". "В этот день над женщинами можно по-доброму пошутить. Точнее, сделать необычный комплимент", - отмечено там.

Отправленные в зоопарк фотографии с комментариями будут разместят для всеобщего обозрения в специальной "сюрприз галерее". "Приславший самое интересное сходство женщины и наших питомцев получит пригласительный билет в зоопарк", - подчеркнули организаторы.

Ранее, 21 февраля, сообщалось об акции курганских мясников ко Дню защитника Отечества под названием "Служивый сиделец". Обладатели справки о судимости или военного билета могли рассчитывать на 23-процентную скиду на все виды шашлыка.