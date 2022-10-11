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В чем суть семейной ипотеки?

Новости. Общество
14:25, 29 Ноября 2022
фото: © shuttersto

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Кто сможет воспользоваться программой, после внесения изменений в 2022 году.

Программа начала действовать в 2018 году, затем несколько раз менялись отдельные положения. В 2022 году тоже произошли изменения. Изучаем, кто и как сможет воспользоваться программой. 

Какие условия действуют в 2022 году?

Суть основных параметров кредита:

  • Ставка. На уровне 6% годовых для всех регионов и 5% для Дальнего Востока.
  • Срок. Можно оформлять на срок до 30 лет. Ограничений на досрочное погашение нет.
  • Первоначальный взнос. Участникам потребуется подготовить от 15% стоимости выбранного жилья. В большинстве программ — в них входит и семейная ипотека от Альфа-Банка — в качестве первого взноса можно использовать материнский капитал.
  • Минимальная сумма. По условиям сумма составляет от 300 000 рублей, максимальная зависит от региона, в котором будут приобретаться квартира или дом. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях лимит — до 12 000 000 рублей, во всех остальных регионах — до 6 000 000 рублей.

Также заёмщик может получить часть средств в рамках льготной программы под 6% годовых, а недостающую сумму — по любой другой программе. Суть в том, что клиент может дополнительно взять кредит для молодой семьи или на стандартных условиях. В этом случае общий лимит средств составит:

  • 15 000 000 рублей для регионов;
  • 30 000 000 рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и областей.

Например, если вам нужно взять 8 млн рублей на 30 лет, можно оформить 6 млн рублей в рамках семейной ипотеки, а ещё 2 млн рублей — в кредит или по другой ипотечной программе.

Можно сочетать с любыми другими льготами, которые получают многодетные и малообеспеченные. Например, часть долга можно погасить с помощью субсидии или другой помощи от государства.

Требования к семье

Программа создана для семей с детьми, к 2022 году условия расширились. Теперь на семейную ипотеку могут рассчитывать:

  • пары в браке с двумя и более детьми;
  • родители-одиночки с двумя и более детьми;
  • семьи, в которых один ребёнок;
  • люди в браке, которые усыновили (удочерили) детей.

Важное условие — ребёнок должен родиться в период с 1.01.2018 года (для Дальневосточного округа — с 01.01.19 года) по 31.12.2022 года.

Правило не распространяется на семьи, где воспитывается ребёнок-инвалид. В этом случае неважно, когда родился ребёнок, можно подавать заявку на ипотеку. Если инвалидность оформлена в 2022 году, отправлять заявку можно до 31.12.27 года.

Семейную ипотеку можно брать неограниченное количество раз. Главное, чтобы семья могла взять на себя обязательства по выплате и исполнять их.

Требования к заемщику

Подать заявку может родитель ребёнка при условии, что у заёмщика есть гражданство РФ. Также допускается привлечение созаёмщиков (значит, это может быть не супруг).

Суть требований к клиенту:

  • от 18 лет на момент оформления ипотеки;
  • от 21 года в случае рефинансирования или строительства жилого дома;
  • до 75 лет на дату полного погашения займа;
  • гражданство — Россия.

Какое жилье подходит под условия

Главное правило — приобретать квартиру или дом можно только у юридического лица или ИП. У частных лиц купить не получится.

Какие форматы участвуют в программе:

  • квартира в новостройке (у юрлица);
  • частный дом с участком (у застройщика, первичные продажи);
  • строительство дома (ИЖС, в рамках договора подряда с юрлицом или ИП);
  • участок и возведение на нем дома (ИЖС, с юрлицом или ИП);
  • рефинансирование оформленного до этого кредита.

На Дальнем Востоке к этому списку добавляется приобретение жилья на вторичке у физлица, если оно находится на сельских территориях.

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015. Подробнее об ипотеке  - https://alfabank.ru/get-money/mortgage/family/

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