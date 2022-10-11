В чем суть семейной ипотеки?

Кто сможет воспользоваться программой, после внесения изменений в 2022 году.
Программа начала действовать в 2018 году, затем несколько раз менялись отдельные положения. В 2022 году тоже произошли изменения. Изучаем, кто и как сможет воспользоваться программой.
Какие условия действуют в 2022 году?
Суть основных параметров кредита:
Также заёмщик может получить часть средств в рамках льготной программы под 6% годовых, а недостающую сумму — по любой другой программе. Суть в том, что клиент может дополнительно взять кредит для молодой семьи или на стандартных условиях. В этом случае общий лимит средств составит:
Например, если вам нужно взять 8 млн рублей на 30 лет, можно оформить 6 млн рублей в рамках семейной ипотеки, а ещё 2 млн рублей — в кредит или по другой ипотечной программе.
Можно сочетать с любыми другими льготами, которые получают многодетные и малообеспеченные. Например, часть долга можно погасить с помощью субсидии или другой помощи от государства.
Требования к семье
Программа создана для семей с детьми, к 2022 году условия расширились. Теперь на семейную ипотеку могут рассчитывать:
Важное условие — ребёнок должен родиться в период с 1.01.2018 года (для Дальневосточного округа — с 01.01.19 года) по 31.12.2022 года.
Правило не распространяется на семьи, где воспитывается ребёнок-инвалид. В этом случае неважно, когда родился ребёнок, можно подавать заявку на ипотеку. Если инвалидность оформлена в 2022 году, отправлять заявку можно до 31.12.27 года.
Семейную ипотеку можно брать неограниченное количество раз. Главное, чтобы семья могла взять на себя обязательства по выплате и исполнять их.
Требования к заемщику
Подать заявку может родитель ребёнка при условии, что у заёмщика есть гражданство РФ. Также допускается привлечение созаёмщиков (значит, это может быть не супруг).
Суть требований к клиенту:
Какое жилье подходит под условия
Главное правило — приобретать квартиру или дом можно только у юридического лица или ИП. У частных лиц купить не получится.
Какие форматы участвуют в программе:
На Дальнем Востоке к этому списку добавляется приобретение жилья на вторичке у физлица, если оно находится на сельских территориях.
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