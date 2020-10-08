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В Чернобыле завелась бабочка размером с птицу

Новости. Общество
19:10, 09 Октября 2020
фото: страница "Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник" на Facebook
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В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике завелась редкая для Украины бабочка размером с птицу — голубая ленточница (Catocala fraxini).

Это один из крупнейших представителей бабочек на Украине и в Европе: длина переднего крыла может достигать 45 миллиметров, а размах крыльев в полете — 110 миллиметров. Голубая ленточница активна по ночам и реагирует на свет. На Украине она занесена в Красную книгу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Facebook-аккаунт заповедника.

В заповеднике рассказали, что после дождя бабочку перенесут на ее любимое дерево — тополь.

В июне 2016 года сообщалось, что в селе Рукшин Черновицкой области убили неизвестное животное. Его нашел в своем сарае и заколол вилами один из местных жителей. Зверь нападал на хозяйства селян, похищая цыплят и других птиц. Люди верили, что это чупакабра. Труп они передали ветеринарам, которые, в свою очередь, не поняли, что это за хищник.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник расположен на территории Чернобыльской зоны отчуждения, где в 1986 году произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986-го в четвертом энергоблоке АЭС произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли около 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей современных территорий Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС была создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-09 19:42:59
Это карельским учОным. Пусть занимаются, пару диссертаций напишут.
Гость
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