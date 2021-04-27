В честь 76-й годовщины Победы железнодорожники провели субботники (ФОТО)

Железнодорожники проводят уборку подведомственной территории, полосы отвода, сообщили в пресс-службе ОЖД.

С середины апреля трудовые субботники, посвященные 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходят во всех структурных подразделениях Петрозаводского региона ОЖД от станции Свирь до станции Лоухи, от Петрозаводска до Суоярви и Костомукши. Железнодорожники проводят уборку подведомственной территории, полосы отвода.

В среду, 28 апреля, субботник прошел в Петрозаводском железнодорожном узле. Работники провели уборку пассажирского парка станции Петрозаводск, полосы отвода и оказали помощь в уборке городских парков, которые с двух сторон примыкают к железнодорожному вокзалу (со стороны улиц Фурманова и Горького). В уборке были задействованы работники предприятий железнодорожного узла Петрозаводск и студенты Петрозаводского филиала ПГУПС.

«Мы равняемся на железнодорожников, которыми вскоре хотим стать сами, и нам важно, что сегодня мы вместе с ними вышли на этот субботник и вместе делаем наш город чище и красивее», — поделилась впечатлениями студентка 2 курса Петрозаводского филиала ПГУПС Светлана Кляц.

Отметим, что 2021 год в ОАО «РЖД» объявлен Годом экологии.