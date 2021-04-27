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В честь 76-й годовщины Победы железнодорожники провели субботники (ФОТО)

Новости. Общество
16:38, 28 Апреля 2021
фото: © пресс-служба ОЖД
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Железнодорожники проводят уборку подведомственной территории, полосы отвода, сообщили в пресс-службе ОЖД.

С середины апреля трудовые субботники, посвященные 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходят во всех структурных подразделениях Петрозаводского региона ОЖД от станции Свирь до станции Лоухи, от Петрозаводска до Суоярви и Костомукши. Железнодорожники проводят уборку подведомственной территории, полосы отвода.

В среду, 28 апреля, субботник прошел в Петрозаводском железнодорожном узле. Работники провели уборку пассажирского парка станции Петрозаводск, полосы отвода и оказали помощь в уборке городских парков, которые с двух сторон примыкают к железнодорожному вокзалу (со стороны улиц Фурманова и Горького). В уборке были задействованы работники предприятий железнодорожного узла Петрозаводск и студенты Петрозаводского филиала ПГУПС.

«Мы равняемся на железнодорожников, которыми вскоре хотим стать сами, и нам важно, что сегодня мы вместе с ними вышли на этот субботник и вместе делаем наш город чище и красивее», — поделилась впечатлениями студентка 2 курса Петрозаводского филиала ПГУПС Светлана Кляц.

Отметим, что 2021 год в ОАО «РЖД» объявлен Годом экологии.

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Комментарии

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кир
2021-04-28 16:50:25
Коля пел в четвертом классе песенку, которую я никогда не слышал. Ни до, ни после.
Ой, лети, лети, моя машина,
Ой, сколько много крутится колес,
Ой, какая чудная картина,
Когда по рельсам мчится паровоз.©
Коля рос без отца и мать отдала его в интернат.
Пути наши разошлись. А песенка осталась.
Так бывает, - сказал опытный кот.))
театральный критик
2021-04-28 16:49:57
Полезны для общества. Это не в агрекалче ручонками жестикулировать и уточек кормить на пгавозащитных прогулках
Гость
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