В честь Дня Победы артисты устроят концерт-флешмоб на ж/д вокзале Петрозаводска

Участники флешмоба исполнят «Катюшу», «Смуглянку», «Три танкиста», «Журавли», конечно, «День Победы»…

Как сообщили «Столице на Онего» организаторы мероприятия, 8 мая в 12:00 в здании ж/д вокзала города Петрозаводска состоится «II Концерт-флешмоб» к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В программе самые популярные военные песни: «Катюша», «Смуглянка», «Три танкиста», «Журавли», «День Победы» и другие.

Участники флешмоба: студенты, выпускники и педагоги Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова, а также артисты мужского хора Карелии, женского хора «Академия».

Флешмоб будет проходить во второй раз, первый раз акция состоялась 5 мая 2019 года в здании ж/д вокзала.

Присоединиться могут все желающие.

Мероприятие продлится не более часа.

Проведение подобной акции планируется и в ТРЦ «Лотос Плаза»: в этот же день 8 мая в 14.00. Сбор участников будет проходить спонтанно.