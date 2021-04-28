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В честь Дня Победы артисты устроят концерт-флешмоб на ж/д вокзале Петрозаводска

Новости. Общество
15:49, 29 Апреля 2021
фото: © организаторы «II Концерт-флешмоб»
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Участники флешмоба исполнят «Катюшу», «Смуглянку», «Три танкиста», «Журавли», конечно, «День Победы»…

Как сообщили «Столице на Онего» организаторы мероприятия, 8 мая в 12:00 в здании ж/д вокзала города Петрозаводска состоится «II Концерт-флешмоб» к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В программе самые популярные военные песни: «Катюша», «Смуглянка», «Три танкиста», «Журавли», «День Победы» и другие.
Участники флешмоба: студенты, выпускники и педагоги Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова, а также артисты мужского хора Карелии, женского хора «Академия».

Флешмоб будет проходить во второй раз, первый раз акция состоялась 5 мая 2019 года в здании ж/д вокзала.

Присоединиться могут все желающие.

Мероприятие продлится не более часа.

Проведение подобной акции планируется и в ТРЦ «Лотос Плаза»: в этот же день 8 мая в 14.00. Сбор участников будет проходить спонтанно.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-04-29 17:23:51
агрекалчнутые интеллехтуалы считают вокзал своей творческой территорией. Урбанисты хипстернутые любят там фоткаться и рассуждать. А тут такое... :) Да еще и по нотам поют
Изя
2021-04-29 16:45:07
В масках будут петь ???? или как ?)))
кир
2021-04-29 16:21:15
Люблю военные песни. Кто их не любит? Либерасты и поедатели зарубежных грантов их не любят, - сказал молчавший до этого кот.
театральный критик
2021-04-29 16:12:19
у фукса истерика случится.
Гость
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