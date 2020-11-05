В честь годовщины революции КПРФ в Карелии приглашает на автопробег

Вместо традиционной демонстрации 7 ноября карельское отделение КПРФ проведет автопробег "Петрозаводск – Кондопога – Петрозаводск" и приглашает принять в нем участие всех желающих.

Как сообщается в паблике "КПРФ в Карелии/Команда партии и сторонников", в этом году из-за эпидемии коронавируса и введения ограничительных мер коммунисты не смогут провести традиционную демонстрацию и митинг, посвященные годовщине Великого Октября.

"Однако это не значит, что мы не отметим знаменательную для нашей страны историческую дату, - пишут в паблике. - Карельское республиканское отделение КПРФ организует 7 ноября марш-эстафету "Достойная встреча Великого Октября".

В День Октябрьской революции, 7 ноября, на площади Ленина в Петрозаводске, где состоится возложение цветов к памятнику вождю революции, будет дан старт автопробегу. Автомобильная колонна, в составе которой будет не менее 10 машин, отправится в Кондопогу.

Сбор участников автопробега в 9.30 на площади Ленина.

Далее автомобили проедут по площади Ленина, проспекту К. Маркса, улице Правды, Ключевскому шоссе, улицам Репникова, Ключевой, Судостроительной, Кемской, Петрова, Гвардейской, Вытегорскому шоссе, улицам Лыжной, Ровио, Комсомольскому проспекту, Карельскому проспекту, Лесному проспекту, Суоярвскому шоссе. Далее колонна отправится в Кондопогу. В городе бумажников колонна появится на Октябрьском проспекте, улице Советов, Комсомольской, площади Ленина, где также состоится возложение цветов к памятнику, Первомайском проспекте и Октябрьскому шоссе. Конечная точка маршрута - площадь Кирова в Петрозаводске.

Участвовать в автопробеге приглашаются все желающие. Можно подъехать к площади Ленина 7 ноября как на своих автомобилях, так и воспользоваться транспортом КПРФ в качестве пассажиров. Движение автоколонны начнется в 10.00.

"Чтобы наш автопробег стал ярким событием, мы приготовили флаги и другие атрибуты праздника, которыми украсим участвующие в акции автомобили. Мероприятие согласовано с Госавтоинспекцией Карелии", - сообщается в паблике КПРФ в Карелии.