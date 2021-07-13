Грозы пройдут в разных районах Карелии в четверг

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на 15 июля.

Петрозаводск в четверг ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый.

Температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем поднимется до +28, +30°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии будет в основном облачно с прояснениями. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью будет +15, +20°С, местами до +12°С, днем столбик термометра вырастет до отметки +27, +32°С, на севере местами до +21, +26°С.