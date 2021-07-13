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Грозы пройдут в разных районах Карелии в четверг

Новости. Погода
17:00, 14 Июля 2021
фото: © Николай Смирнов

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на 15 июля.

Петрозаводск в четверг ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый.

Температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем поднимется до +28, +30°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии будет в основном облачно с прояснениями. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью будет +15, +20°С, местами до +12°С, днем столбик термометра вырастет до отметки +27, +32°С, на севере местами до +21, +26°С.

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Комментарии

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врунофф
2021-07-14 19:41:36
Там у них все прогнозы местами, потому что бывшие троечники из пединститута работают.
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