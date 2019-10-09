В четверг в Карелии может подморозить до -7

О погоде на 10 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью местами на дорогах гололедица.



Ветер западный, юго-западный умеренный.



Ночная температура составит 0, -2 градуса, днем воздух прогреется до +3, +5.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки ночью в виде снега, мокрого снега, днем – мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.



Ветер западный, юго-западный умеренный.



Ночью похолодает до -3, +2 градусов, при прояснениях до -7. Днем потеплеет до +1, +6.