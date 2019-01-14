В четверг в Петрозаводске пройдет акция по сбору ртутьсодержащих отходов

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Очередной рейс передвижного пункта приема предметов, содержащих ядовитый металл, состоится 17 января, сообщает мэрия.
"Экомобиль" принимает не более пяти ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.
Как сдавать: собрать до пяти предметов с ртутью (5 ламп/ 4 лампы + 1 градусник/ 5 градусников и т.п.); упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/пакет/ткань); выбрать удобную для себя точку в графике движения "Экомобиля"; принести собранные предметы в "Экомобиль".
Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".
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