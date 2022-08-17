В четверг в Петрозаводске проверят движение общественного транспорта

Проверять автоинспекторы 25 августа будут водителей автобусов, а также техническое состояние и движение транспорта.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в столице Карелии в четверг, 25 августа, пройдет профилактическое мероприятие «Безопасный автобус».

В ходе рейда автоинспекторы проконтролируют соблюдение ПДД, техническое состояние автобусов, а также оценят работу должностных лиц, ответственных за транспортные средства и медицинский контроль водителей.

Кроме того, дорожные полицейские проверят движение автобусов. Запланировано в том числе скрытое наблюдение.