В четверг жителей Карелии ожидает мокрый снег и плюсовая температура

Гидрометцентр республики составил прогноз погоды на 13 января.

В четверг в Петрозаводске будет облачно. Ожидаются осадки в виде снега, днем мокрого снега. Ветер юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью составит -9, -11°C, днем поднимется до 0, +2°C. Атмосферное давление будет сильно падать.

В районах Карелии будет облачно. Осадки, местами сильные, выпадут в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах ожидается метель.

Ветер юго-западный, западный умеренный сильный. Температура воздуха ночью будет -2, -7°C, по южным районам до -8, -13°C, днем составит -3, +2°С.