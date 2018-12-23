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Новости. Происшествия
12:05, 23 Декабря 2018
фото: МЧС России

В дачном кооперативе в Карелии загорелась хозпостройка

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Пожар произошел ночью в Орзеге, сообщили в МЧС Карелии.

В 00.05 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке в кооперативе "Контак" у дома 28. В течение 25 минут пожар ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

 

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