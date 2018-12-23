В дачном кооперативе в Карелии загорелась хозпостройка

Пожар произошел ночью в Орзеге, сообщили в МЧС Карелии.

В 00.05 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке в кооперативе "Контак" у дома 28. В течение 25 минут пожар ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.