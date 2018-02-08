В деятельности аэропорта Петрозаводск обнаружены нарушения

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Министерство финансов Карелии провело внеплановую проверку соблюдения законодательства в сфере закупок в отношении бюджетного учреждения республики "Аэропорт Петрозаводск".
В январе 2018 года на основании поступившей информации о нарушении законодательства о контрактной системе Министерством финансов Республики Карелия проведена внеплановая проверка в отношении бюджетного учреждения Республики Карелия "Аэропорт Петрозаводск". Об этом сообщает сайт Минфина.
Специалисты министерства проверили соблюдение учреждением требований законодательства о контрактной системе при осуществлении закупки на поставку рентгенотелевизионной установки.
Какие нарушения выявила проверка, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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