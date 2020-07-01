В день голосования в Карелии поймали восемь пьяных водителей

За прошедшие сутки автоинспекторы отстранили от управления 8 водителей в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Двое нарушителей сели за руль повторно в состоянии алкогольного опьянения.

Так, 1 июля в Сегеже 31-летний водитель "ВАЗ-2131", не имея права управления, повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В Прионежском районе на станции Деревянка от управления Fiat Albea отстранен пьяный 53-летний водитель.

В Костомукше сотрудниками ГИБДД от управления автомобилями Toyota Hiace и Lada Priora также отстранены пьяные водители.



А накануне от управления автомобилем "ВАЗ-2110" был отстранен пьяный водитель, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Водителей, впервые севших нетрезвыми за руль, ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет; ну а тех, кто ранее уже совершал подобное правонарушение – штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.