Водитель, "устроивший" лесной пожар в Карелии, был подшофе и без прав

В ГИБДД Карелии рассказали о ДТП в Олонецком районе, где автомобиль съехал в кювет и загорелся.

Напомним, в 23.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи деревни Нурмолицы произошло дорожно-транспортное происшествие – автомобиль "ВАЗ-2110" съехал в кювет и загорелся. Огонь перекинулся на лес.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 25-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110", не имея прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля и совершил съезд с дороги. В результате происшествия автомобиль загорелся, водитель не пострадал. На нарушителя были составлены административные материалы. Теперь водителя ждет суд.

Ранее стали известны подробности ДТП в поселке Карелии, где водитель врезался в дерево.