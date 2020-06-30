Стали известны подробности ДТП в поселке Карелии, где водитель врезался в дерево

В результате аварии в поселке Чална-1 Прионежского района травмы получили водитель и его 36-летняя пассажирка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, ДТП произошло 30 июня в 04:10 в поселке Чална-1 утра.

По информации ГИБДД Карелии, 32-летний водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь у дома № 3 по улице Завражнова, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил занос. Автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП травмирован водитель и его 36-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы в БСМП Петрозаводска.

Ранее пассажира легковушки доставили в больницу после столкновения с грузовиком в Карелии.