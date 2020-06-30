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Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево в поселке Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:21, 01 Июля 2020
фото: ДТП ПТЗ
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Водитель и пассажир были госпитализированы в больницу после ДТП в поселке Чална-1 Прионежского района.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием Ford Focus произошла в поселке Чална-1, у дома №3 по улице Завражнова 30 июня в 04.10.

По одной из версий, легковой автомобиль двигался по улице Завражнова, въезжая в поселок со стороны местечка Верховье. Иномарка выехала за пределы проезжей части, врезавшись в дерево. После первого столкновения автомобиль отбросило на второе дерево.

Машина получила механические повреждения.

О данным МЧС Карелии, для ликвидации последствий дорожного происшествия привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района.

По информации полиции Прионежского района, 32-летний водитель автомобиля Ford Focus  совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате происшествия водитель и его 36-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает ДТП ПТЗ.

Ранее водитель из Вологодской области заснул за рулем и врезался в дерево на трассе в Карелии.

 

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