Съехавший в кювет автомобиль "устроил" лесной пожар в Карелии (ФОТО)

ДТП и пожар произошли 29 июня в Олонецком районе.

В 23.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи деревни Нурмолицы произошло дорожно-транспортное происшествие – автомобиль "ВАЗ-2110" съехал в кювет и загорелся, сообщается в паблике "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району".

Огонь перекинулся на лес.

Спасатели потушили горящий лес и авто.

Подробности выясняются.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, с начала сезона в лесах республики на 29 июня было зарегистрировано 92 лесных пожара на общей площади 385,4 га.