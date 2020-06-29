За минувшие выходные в Карелии произошло 14 лесных пожаров

По состоянию на 29 июня удалось ликвидировать 12 пожаров, остальные находятся в стадии локализации, сообщили в Минприроды Карелии.

За минувшие выходные в лесах Карелии зарегистрировано 14 пожаров в Суоярвском, Сортавальском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Прионежском, Муезерском, Калевальском районах.

Предварительные причины пожаров – от грозовых разрядов, нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

Общая площадь зарегистрированных пожаров составляет 25,2 гектаров.

В субботу и воскресенье с воздуха самолетами Cessna были осмотрены все районы Карелии.

На пожарах были задействованы силы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов в количестве 41 человека.

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано 92 лесных пожара на общей площади 385,4 га.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии: 8814-2-55-55-80.



Напомним, больше часа тушили пожарные загоревшийся в деревне Карелии жилой дом.