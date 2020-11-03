В День народного единства активисты ОНФ спели "Катюшу" всей страной (ВИДЕО)

В День народного единства активисты ОНФ исполнили песню, которая объединила всю страну, - "Катюшу".

В День народного единства мы поздравляем вас песней, слова которой знает каждый россиянин, сообщили активисты ОНФ Карелии.

"Символ народного единства в Год памяти и славы - "Катюшу" - исполнили активисты ОНФ из разных регионов России: послушайте, как звучит наша страна на языках своих народов! В этом ролике есть и наша исполнительница «Катюши» солистка ансамбля народной музыки Петрозаводского государственного университета "Тойве" Мария Коробейникова", - отмечается в паблике карельского ОНФ.