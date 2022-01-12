В День печати глава Петрозаводска рассказал, как сидел в засаде с журналистами

Владимир Любарский поздравил всех сотрудников печатных и электронных СМИ, а также блогеров и обозревателей с профессиональным праздником.

На своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский рассказал, как когда-то тоже мечтал стать журналистом и даже сделал интервью для газеты «Комсомолец».

«За опубликованную в газете заметку я получил свой честно заработанный гонорар. Журналистом я не стал, но всегда с уважением относился к этой профессии. За долгие годы работы в милиции плотно общался и неоднократно сидел в засадах с Сергеем Лапшовым, Дмитрием Гордиенко, Леонидом Розенбергом, Андреем Дьяченко и другими сотрудниками редакций и пресс-службы МВД», - написал Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска отметил, что сегодня практически каждый день он начинает и заканчивает с чтения новостей.

«Поздравляю редакторов, корреспондентов, обозревателей, блогеров – сотрудников печатных и электронных СМИ с Днем российской печати. Главная ценность любого издания – это доверие. Поэтому желаю вам преданных читателей, интересных героев и эксклюзивных историй. С праздником!» - написал Любарский.

В конце поста мэр Петрозаводска напомнил, что всегда открыт для общения, так как считает, что у него с журналистами одна общая цель – честно рассказать жителям Петрозаводска обо всем, что происходит в нашем городе.