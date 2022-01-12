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В День печати глава Петрозаводска рассказал, как сидел в засаде с журналистами

Новости. Общество
09:42, 13 Января 2022
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Владимир Любарский поздравил всех сотрудников печатных и электронных СМИ, а также блогеров и обозревателей с профессиональным праздником.

На своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский рассказал, как когда-то тоже мечтал стать журналистом и даже сделал интервью для газеты «Комсомолец».

«За опубликованную в газете заметку я получил свой честно заработанный гонорар. Журналистом я не стал, но всегда с уважением относился к этой профессии. За долгие годы работы в милиции плотно общался и неоднократно сидел в засадах с Сергеем Лапшовым, Дмитрием Гордиенко, Леонидом Розенбергом, Андреем Дьяченко и другими сотрудниками редакций и пресс-службы МВД», - написал Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска отметил, что сегодня практически каждый день он начинает и заканчивает с чтения новостей.

«Поздравляю редакторов, корреспондентов, обозревателей, блогеров – сотрудников печатных и электронных СМИ с Днем российской печати. Главная ценность любого издания – это доверие. Поэтому желаю вам преданных читателей, интересных героев и эксклюзивных историй. С праздником!» - написал Любарский.

В конце поста мэр Петрозаводска напомнил, что всегда открыт для общения, так как считает, что у него с журналистами одна общая цель – честно рассказать жителям Петрозаводска обо всем, что происходит в нашем городе.

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Комментарии

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_________
2022-01-13 10:44:00
Просто то не поздравить журналиста , без личных воспоминаний из своего голоштанного детства .
Саныч
2022-01-13 10:36:30
Надеюсь, вместе с командиром сидел?
горский еврей
2022-01-13 10:27:19
Владимир, ведь не растерял ещё свои навыки. Трепещите тролли. Не ровен час, устроят на вас облаву и переловят всех из засады. Будете висеть на ёлке, вместо гномов. Ёлку, к вашему сведению, ещё не убрали с площади Кирова. Ещё и стихи про это напишет ваш градоначальник
С Днём печати.
карел
2022-01-13 09:58:12
опять бредит
горский еврей
2022-01-13 10:36:14
карел, Кто бредит? Это поп ваш бредит. Нашёл что-то про прокуроров в Ветхом Завете и втирает .Человек от души поздравляет с праздником, имеющих к нему отношение людей.
Гость
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