В День Победы над Москвой прогремит уникальный салют

Он начнется 9 мая в 22.00 и продолжится 10 минут.

Уникальный салют будет организован во время празднования 76-й годовщины Победы в Москве. Он будет производиться по неповторяемой высотной и цветографической схеме и окрасит небо в цвета российского триколора. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны, пишет ТАСС.

"В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие дивизиона произведут праздничный артиллерийский салют по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме", - приводит Минобороны слова командира отдельного гвардейского салютного дивизиона полковника Вячеслава Парадникова.

По его словам, самым ярким эпизодом салюта станет последовательный разрыв фейерверков на различной высоте, что позволит окрасить небо в цвета государственного флага России.

"Из 72 салютных установок, размещенных на нескольких точках, будет выпущено в небо столицы свыше 12 тыс. фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка", и специальным пусковым комплексом для производства салютов "Триколор", - пояснили в ведомстве.