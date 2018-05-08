В День Победы в Карелии потеплеет до +18 градусов

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В среду, 9 мая, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем до +18 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики осадков не ожидается.
Ветер ночью северных направлений, днем на севере южный, юго-западный, на юге – восточный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +1, -4, на юге +3, -2 градуса по Цельсию. Днем +8, +13, местами до +18.
В Петрозаводске небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью 0, +2, а днем +13, +15 градусов.
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