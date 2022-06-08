В День России Музыкальный театр Карелии ждет любителей ночного культурного досуга

«Большой» театр республики 12 июня проводит акцию «Балет для полуночников» с показом спектакля-праздника «Дон Кихот».

Как отмечают в Музыкальном театре, показ начнется 12 июня в необычное время — в 21 час. Уже не в первый раз театр соберет любителей ночного культурного досуга. Акцией «Балет для полуночников» в Карелии по традиции встречает сезон белых ночей. В эту ночь на билеты установлена особая цена — даже лучшие места в театральном партере стоят не более 500 рублей.

Балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса — из числа тех спектаклей, которые всегда гарантируют по-настоящему приподнятое настроение. Музыка словно растворяется в пластических образах, сюжет прост и весел, хореография отточена и динамична. «Дон Кихот» — одно из лучших творений великого русского хореографа Мариуса Петипа. Много странствовавший по Испании, проникшийся духом и традициями ее танцев, хореограф сумел воплотить на сцене все их богатство и своеобразие. Этот жизнеутверждающий спектакль, несомненно, порадует любителей классического балета — множество характерных танцев, яркие классические вариации, разнообразная и выразительная хореография.

Музыкальный театр устраивает показ балета для полуночников уже в течение пяти сезонов, стараясь приурочить его к длинным выходным, и всегда в Петрозаводске находится много любителей ночного культурного досуга. Тем более, что всегда в афише ночных балетных вечеров — лучшие танцевальные спектакли театра.