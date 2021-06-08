В День России жителей Петрозаводска ждут танцевальный баттл и кюккя

Молодежный центр «Смена» приглашает горожан к участию в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, рассказали в администрации Петрозаводска.

На запасном поле стадиона «Юность» в Петрозаводске (площадь Кирова, 2) 12 июня, в 18:00, состоится мероприятие, приуроченное к празднованию Дня России. Его организатор — молодежный центр «Смена» — приглашает горожан на танцевальный баттл, а также мастер-классы по жонглированию и уличной игре кюккя.

Участниками баттла могут стать танцоры в возрасте от 12 до 35 лет. Конкурс нацелен на популяризацию здорового образа жизни и поддержку талантливой молодежи. Победители получат призы.

Более подробную информацию смотрите на сайте мэрии Петрозаводска.