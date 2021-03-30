В день смеха небо над Карелией заплачет

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фото: © ТАСС / Александр Щербак
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О погоде на четверг, 1 апреля, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в первый день апреля будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление будет мало меняться

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура ночью +1, -4°С, днем поднимется до +2, +7°С.

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