В День всех влюбленных жителей Петрозаводска призывают подарить библиотекам книги

Горожан приглашают принять участие во Второй общероссийской акции "Дарите книги с любовью" и получить единый читательский билет.

В День Святого Валентина, а также Международный день книгодарения, 14 февраля, с 11 до 16 часов в зимнем саду администрации Петрозаводска сотрудники муниципальных библиотек примут в дар новые книги. Здесь же будут выдавать всем желающим бесплатный единый читательский билет и запишут в городские библиотеки. Участникам акции расскажут о бесплатном доступе к электронным библиотекам (ЛитРес, НЭБ и др.), рассказали в администрации Петрозаводска.

Вторая общероссийская акция "Дарите книги с любовью", приуроченная к Международному дню книгодарения, будет проходить в России с 12 по 18 февраля. Главная идея праздника – вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий.