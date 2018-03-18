В деревне Устье Тулоксы в Карелии явка составила почти 100%

В поселке Верхнеолонецкий территориальная избирательная комиссия находится в здании бывшей школы.

"В Устье Тулоксы явка почти стопроцентная. К двум часам дня сюда пришли 111 из 117 избирателей, проживающих в деревне", - рассказали в Информационном ситуационном центре.

Семья Лазан приехала сюда из соседней деревни. Они знали, что будут не дома, поэтому и написали заявление о голосовании по месту проживания еще за месяц до самого голосования.

"Мы с Чёрной речки приехали, тут нездешние - сами с Петрозаводска",- сказал Владимир Лазан.

"Решено у нас было уже давным давно, что мы едем сюда голосовать, за кого - тоже давным давно. Это все не с бухты барахты. Всё прошло без проблем", - отметила Наталья Лазан.

На участке говорят, что выборы проходят спокойно. Основная волна гизбирателей пошла лишь ближе к полудню.

После выборов голосующие ознакомились с экспозициями местного музея. Здесь находятся карельская горница, музей боевой и трудовой славы. Когда-то верхний Олонец называли посёлком лесорубов, поэтому в одном из кабинетов также воспроизведен быт людей этой профессии.

С нами поговорил один из её жителей - Юрий Яскеляйнен.

"Я привез соседей, сосед один сам пришел, все честно отдали свой долг. У нас обычно всегда большая явка, наверное, люди сознательные в деревне. Комиссия здесь необычная: коллектив из председателей и наблюдателей поёт песни на карельском. Избирателей угощают иван-чаем, калитками и блинами, говорят, что готовили все сами", - сказал Юрий Яскеляйнен.

"Это у нас тоже как праздник, но еще и ответственный к тому же мы стараемся принимать радужно и угощать", - сказала председатель участка Марина Суханова .

Избирательные участки на территории Карелии завершили свою работу в 20.00.