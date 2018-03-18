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Новости. Политика
20:35, 18 Марта 2018

В деревне Устье Тулоксы в Карелии явка составила почти 100%

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В поселке Верхнеолонецкий территориальная избирательная комиссия находится в здании бывшей школы.

"В Устье Тулоксы явка почти стопроцентная. К двум часам дня сюда пришли 111 из 117 избирателей, проживающих в деревне", - рассказали в Информационном ситуационном центре.

Семья Лазан приехала сюда из соседней деревни. Они знали, что будут не дома, поэтому и написали заявление о голосовании по месту проживания еще за месяц до самого голосования.

"Мы с Чёрной речки приехали, тут нездешние - сами с Петрозаводска",- сказал Владимир Лазан.

"Решено у нас было уже давным давно, что мы едем сюда голосовать, за кого - тоже давным давно. Это все не с бухты барахты. Всё прошло без проблем", - отметила Наталья Лазан.

На участке говорят, что выборы проходят спокойно. Основная волна гизбирателей пошла лишь ближе к полудню.

После выборов голосующие ознакомились с экспозициями местного музея. Здесь находятся карельская горница, музей боевой и трудовой славы. Когда-то верхний Олонец называли посёлком лесорубов, поэтому в одном из кабинетов также воспроизведен быт людей этой профессии.

С нами поговорил один из её жителей - Юрий Яскеляйнен.

"Я привез соседей, сосед один сам пришел, все честно отдали свой долг. У нас обычно всегда большая явка, наверное, люди сознательные в деревне. Комиссия здесь необычная: коллектив из председателей и наблюдателей поёт песни на карельском. Избирателей угощают иван-чаем, калитками и блинами, говорят, что готовили все сами", - сказал Юрий Яскеляйнен.

"Это у нас тоже как праздник, но еще и ответственный к тому же мы стараемся принимать радужно и угощать", - сказала председатель участка Марина Суханова .

Избирательные участки на территории Карелии завершили свою работу в 20.00.

 

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18.03.18 22:25
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Комментарии

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Кукушка
2018-03-18 22:14:33
Пойду двустволку проверю,не запылилась ли?
Мизантроп
2018-03-18 21:06:45
СРОЧНО!!! Третья мировая война может начаться в течении 48 часов.

Как сообщают региональные медиа США, в штатах Северная Каролина и Луизиана накануне было срочное оповещение водителей грузовиков и частных транспортных средств, чтобы они “не пугались” и “не мешали военным”.
Дело в том, что в течении выходных 17-18 марта по 200-т мильному маршруту в рамках неких “учений” по автомагистралям штатов запланирована переброска военной техники в беспрецедентных количествах.
Техника едет к портам, где грузится на десантные корабли. По официальной легенде: “это будет одно из самых больших упражнений по развертыванию морских судов в течение десятилетий”.
Технически, в случае начала военных действий, российские Ту-22, пролетев над территорией Ирана, могут нанести удар по АУГ, однако с использованием конвенционных боеприпасов её поражение маловероятно, либо потребует очень большого количества самолетов.
В то же время одновременная атака АУГ иранскими противокорабельными ракетами при поддержке иранских истребителей и российских бомбардировщиков не оставляет USS Theodore Roosevelt никаких шансов.
Российская авиация готова уничтожить американские корабли в случае агрессии против российских военнослужащих в Сирии.
Около четырёх часов назад появились сведения о том, что американские военные корабли выставились в боевой порядок в восточной части Средиземного моря, Красного моря и Персидского залива, что по мнениям аналитиков может указывать на готовность к началу массированных ударов по территории Сирийской Арабской Республики крылатыми ракетами, о чём рассказал генерал-полковник Сергей Рудской.
Учитывая возможную агрессию Военно-морских сил США, российская боевая авиация также приготовилась к отражению атаки и нанесения ответных авиаударов по американским военным кораблям, в случае поражения российских военных объектов в Сирии, о чём ранее Министерство обороны США было предупреждено Минобороны Российской Федерации и главой Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым.

АМИНЬ.
Гость
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