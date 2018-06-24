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Новости. Происшествия
13:30, 24 Июня 2018
фото: Круизное информационное агентство и otzovik.com

В деревне Верхние Мандроги деревянная скульптура Бабы Яги насмерть задавила мальчика

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В туристической деревне Верхние Мандроги в соседней Ленобласти деревянная скульптура задавила восьмилетнего Александра с Урала.

Как сообщил портал 47news, около двух часов дня 23 июня на аллее "Лукоморье" туристической деревни Мандроги в Подпорожском районе Ленобласти погиб восьмилетний Александр. По предварительной версии, мальчик забрался на деревянную скульптуру Бабы Яги и упал вместе с ней.

Первую помощь оказывал врач с туристического теплохода "Валаам-Кижи-Мандроги", пришвартованного на реке Свирь. Но, по словам очевидцев, травма была не совместима с жизнью. Один из свидетелей предположил, что голова мальчика попала на камень, лежавший на земле. Прибывшие из подпорожской районной больницы медики скорой констатировали смерть мальчика.

По словам собеседников 47news в Следственном комитете Ленобласти, Александр приехал из города Нижний Тагил на Урале. В этот день Саша был в сопровождении дяди, тёти и бабушки.

Туристический комплекс "Деревня Верхние Мандроги" расположен на реке Свирь в Подпорожском районе Ленинградской области в 20 километрах от города Подпорожье. Центр обслуживают круизные речные теплоходы. Комплекс специализируется на корпоративном, семейном и экотуризме. Принимает школьные группы. В августе 2001 и 2004 годов деревню посетил президент России Владимир Путин.

В деревне расположен парк "Лукоморье" с деревянными статуями сказочных персонажей. Гостиничные коттеджи представляют собой резные дома. В комплекс входят мельница, кузница, конюшня. Как сообщается на сайте деревни, она стала возрождаться в 1996 году.

В Следственном комитете Ленобласти сообщили 47news, что предсказуемо рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК - "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По словам близких семьи, родители Александра находятся в Нижнем Тагиле. 24 июня отец собирается прилететь в Петербург.

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