В детсаду Петрозаводска родителям угрожают отчислить детей за плохое поведение

В одном из детских садов Петрозаводска родителям навязывают дополнительное соглашение, по которому их ребенка могут отчислить за плохое поведение.

Документ называется "Дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования" (имеется в распоряжении редакции). Его получили родители, чьи дети посещают детский сад №62 "Ламбушка".

В частности, в договоре есть, пункт, согласно которому детсад может отказать в оказании услуг по присмотру и уходу, "в случае ненадлежащего исполнения (родителем) своих обязанностей по воспитанию (ребенка), что выражается в его поведении, влекущем систематическое нарушение прав и законных интересов других воспитанников и работников (детсада), режима дня, или препятствующим нормальному осуществлению образовательной деятельности" и т.д.

Другой пункт гласит, что договор учреждения с родителями может быть расторгнут, в случае "длительного (систематического) отсутствия воспитанника без уважительной причины в течение двух месяцев и невозможностью установления его местонахождения".

Родители, чьи дети посещают данный детсад, заявили, что не намерены подписывать подобное соглашение, так как считают его незаконным.