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Новости. Общество
12:49, 10 Декабря 2018
фото: heaclub.ru / © А. Бирюков- «Ненастоящий мужчина»

В детсаду Петрозаводска родителям угрожают отчислить детей за плохое поведение

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В одном из детских садов Петрозаводска родителям навязывают дополнительное соглашение, по которому их ребенка могут отчислить за плохое поведение.

Документ называется "Дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования" (имеется в распоряжении редакции). Его получили родители, чьи дети посещают детский сад №62 "Ламбушка".

В частности, в договоре есть, пункт, согласно которому детсад может отказать в оказании услуг по присмотру и уходу, "в случае ненадлежащего исполнения (родителем) своих обязанностей по воспитанию (ребенка), что выражается в его поведении, влекущем систематическое нарушение прав и законных интересов других воспитанников и работников (детсада), режима дня, или препятствующим нормальному осуществлению образовательной деятельности" и т.д.

Другой пункт гласит, что договор учреждения с родителями может быть расторгнут, в случае "длительного (систематического) отсутствия воспитанника без уважительной причины в течение двух месяцев и невозможностью установления его местонахождения".

Родители, чьи дети посещают данный детсад, заявили, что не намерены подписывать подобное соглашение, так как считают его незаконным.

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Комментарии

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Пенсик -1
2018-12-10 13:28:21
Договор такой нужен,но двухсторонний,ежели воспитательница постоянно нарушает или не выполняет свои обязанности ей грозило бы увольнение....
А насчёт детей правильно ,иной раз такие дебилы попадаются : и ребят своих же бьют и не слушаются никого,хамят, даже матом ругаются....от таких надо садики "очищать",пусть их родители воспитывают.....ведь многое идёт из семьи...
Помню внука в садике один дебил всё время задевал: то толкнёт,то какую-нибудь гадость скажет, пока я сам ему затрещину не влепил, воспитательница боялась его наказывать,у него папа известный чиновник был, давно это было....кстати папу посадили за взятки....
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