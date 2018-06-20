Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:09, 20 Июня 2018

В дома большинства петрозаводчан горячая вода вернется завтра

По теме

Автобусы, следующие на Древлянку, временно изменят маршруты
20.06.18 18:00
ФОТО, ВИДЕО: Как жители Питкяранты встали "на защиту родины против беспощадной оптимизации"
20.06.18 17:29
Руководитель ОПФ Карелии Николай Левин прокомментировал повышение пенсионного возраста
20.06.18 15:13
Все новости
Загрузка...

АО "ПКС-Тепловые сети" возобновляет работу горячего водоснабжения.

Сегодня к горячей воде уже подключили Птицефабрику, Соломенное и район Пески. Завтра, согласно утвержденному графику подключения, горячая вода вернется в дома большинства петрозаводчан - тех, у кого горячую воду отключили 7 июня. Сегодня же "РКС-Петрозаводск" завершают работы по замене и подготовке оборудования к подаче горячей воды.

В ходе опрессовки сетей и ремонтных работ тепловых сетей было выявлено и устранено 113 повреждений. Проведены работы по реконструкции тепловых камер и оборудования в них на пр. Октябрьский и ул. Вольная. На Комсомольском проспекте и улице Калинина помимо реконструкции тепловых камер была проведена реконструкция и тепловых трасс, на ул. Свердлова заменили оборудование тепловой камеры. Также все ремонтные работы выполнены в районах Пески, Птицефарика и Соломенное. Плановые ремонтные работы ведутся на ул. Шотмана, потребители, проживающие в этом районе, будут подключены к горячей воде вовремя. Подключение потребителей АО "ПКС-Тепловые сети" начнет завтра, 21 июня в 8 утра. В течение дня управляющие компании приступят к подключению своих клиентов.

Напомним, от горячего водоснабжения с 7 по 21 июня были отключены микрорайоны:

  • Центр
  • Привокзальный район
  • Сулажгора
  • Октябрьский пр.
  • Первомайский пр.
  • Голиковка
  • Зарека
  • Кукковка
  • Древлянка
  • район Радиозавода
  • Перевалка
  • Рыбка
  • Пятый поселок

Район Ключевая (2,3 микрорайоны и 4-й по ул. Кемской) от горячей воды будет отключен позже, с 9 по 18 июля.

По теме

Автобусы, следующие на Древлянку, временно изменят маршруты
20.06.18 18:00
ФОТО, ВИДЕО: Как жители Питкяранты встали "на защиту родины против беспощадной оптимизации"
20.06.18 17:29
Руководитель ОПФ Карелии Николай Левин прокомментировал повышение пенсионного возраста
20.06.18 15:13
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
15.06.2018, 20:46
ВИДЕО: Что произошло с женщиной, тело которой было обнаружено сегодня в центре Петрозаводска?
18.06.2018, 06:40
На Южной промзоне в Петрозаводске убили таксиста, сообщают соцсети
15.06.2018, 19:06
Тело женщины обнаружено в центре Петрозаводска
14.06.2018, 13:39
Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России
19.06.2018, 16:02
Беременная жена сорвавшего в водопад туриста ищет свидетелей трагического происшествия

Аналитика

Сегодня 17:13
Тема недели
"На защите родины против беспощадной оптимизации"
В Питкяранте прошел митинг против оптимизации социальной сферы.
Еще один мегапроект? 1
19.06.2018 12:00
"Взятку выкинул в урну" 3
18.06.2018 13:55
"Мы съедем – о нас забудут" 3
15.06.2018 14:57
Имперские замашки 9
13.06.2018 15:41
Вся аналитика

Чтиво

19.06.2018 09:58
Личное мнение
"Так вышло, мы любим Россию" 2
Во всяком случае, пока идет ЧМ-2018.
Дело Дмитриева: и что теперь? 7
18.06.2018 11:18
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
"Мы – первопроходцы" 6
13.06.2018 11:48
архив чтиво

Медиа

Митинг в Питкяранте 19 июня 2018
Новое
Сегодня 16:52
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»