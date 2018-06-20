В дома большинства петрозаводчан горячая вода вернется завтра

АО "ПКС-Тепловые сети" возобновляет работу горячего водоснабжения.

Сегодня к горячей воде уже подключили Птицефабрику, Соломенное и район Пески. Завтра, согласно утвержденному графику подключения, горячая вода вернется в дома большинства петрозаводчан - тех, у кого горячую воду отключили 7 июня. Сегодня же "РКС-Петрозаводск" завершают работы по замене и подготовке оборудования к подаче горячей воды.

В ходе опрессовки сетей и ремонтных работ тепловых сетей было выявлено и устранено 113 повреждений. Проведены работы по реконструкции тепловых камер и оборудования в них на пр. Октябрьский и ул. Вольная. На Комсомольском проспекте и улице Калинина помимо реконструкции тепловых камер была проведена реконструкция и тепловых трасс, на ул. Свердлова заменили оборудование тепловой камеры. Также все ремонтные работы выполнены в районах Пески, Птицефарика и Соломенное. Плановые ремонтные работы ведутся на ул. Шотмана, потребители, проживающие в этом районе, будут подключены к горячей воде вовремя. Подключение потребителей АО "ПКС-Тепловые сети" начнет завтра, 21 июня в 8 утра. В течение дня управляющие компании приступят к подключению своих клиентов.

Напомним, от горячего водоснабжения с 7 по 21 июня были отключены микрорайоны:

Центр

Привокзальный район

Сулажгора

Октябрьский пр.

Первомайский пр.

Голиковка

Зарека

Кукковка

Древлянка

район Радиозавода

Перевалка

Рыбка

Пятый поселок

Район Ключевая (2,3 микрорайоны и 4-й по ул. Кемской) от горячей воды будет отключен позже, с 9 по 18 июля.