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Новости. Общество
11:47, 28 Февраля 2018

В доме жительницы Петрозаводска после капремонта появилась плесень

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Жительница Петрозаводска пожаловалась главе города Ирине Мирошник, что после проведения капремонта в ее доме появились сырость и плесень.

Об этом сообщает сайт городской администрации.

Прежде подобных проблем, по словам горожанки, не было.

"Управлению жилищного хозяйства поручено в срочном порядке решить проблему совместно с представителями Фонда капитального ремонта и технадзора. Ситуацию глава Петрозаводска взяла на свой контроль", - сказано в сообщении мэрии. 

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