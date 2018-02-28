В доме жительницы Петрозаводска после капремонта появилась плесень

Жительница Петрозаводска пожаловалась главе города Ирине Мирошник, что после проведения капремонта в ее доме появились сырость и плесень.

Об этом сообщает сайт городской администрации.

Прежде подобных проблем, по словам горожанки, не было.

"Управлению жилищного хозяйства поручено в срочном порядке решить проблему совместно с представителями Фонда капитального ремонта и технадзора. Ситуацию глава Петрозаводска взяла на свой контроль", - сказано в сообщении мэрии.