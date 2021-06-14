В драке двух женщин на севере Карелии опыт победил молодость

После конфликта в кемском кафе 41-летняя дама была задержана за нанесение телесных повреждений 20-летней девушке, сообщили в Росгвардии Карелии.

Ночью 13 июня сработала тревожная сигнализация в одном из ресторанов Кеми. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 41-летнюю посетительницу — в ходе конфликта дама ударила по лицу 20-летнюю девушку.

Вечером того же дня в популярном петрозаводском кафе на Кукковке посетители заведения напали на администратора и повредили имущество на сумму около 4 тысяч рублей. К моменту прибытия группы задержания нарушители ушли из кафе, но были пойманы неподалеку и переданы в полицию.